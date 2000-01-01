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В Сеть случайно попала дата выхода 7 сезона Игры престолов | Фото: кадр из т/с 'Игра престолов'27.01 00:38   MIGnews.com

В Сеть случайно попала дата выхода 7 сезона Игры престолов

Кинокаталог IMDb обнародовал дату выхода первого эпизода седьмого сезона сериала "Игра престолов" - 25 июня 2017 года. Об этом сообщает The Independent.

Отмечается, что вскоре после публикации дата выхода премьерного эпизода была удалена, но пользователи успели сделать скриншот страницы.

Кроме того, сообщается, что, поскольку сезон будет состоять из меньшего количества эпизодов, на каждый из них придется больше бюджетных и технических средств.
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