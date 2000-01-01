Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






О разводе Джоли и Питта снимут фильм | Фото: YouTube27.01 01:44   MIGnews.com

О разводе Джоли и Питта снимут фильм

Развод голливудских супругов Анджелины Джоли и Брэда Питта стал потрясающей новостью для всех, однако не для писателя и публициста Яна Гальперина. Еще в 2009 году в своем скандальном бестселлере "Бранджелина" он предсказал разрыв звездной пары.

Теперь же Гальперин как сценарист выступает в разоблачающем документальном фильме об истории Брэда и Анджелины. Лента получит название "Сломанные: невероятная история Бранджелины", сообщает ТСН , ссылаясь на The Sun.

"Это итоговый фильм о Брэде и Анджелине, и в нем откроется много секретов. Ян проследил за каждой мелочью в этой истории и теперь готов рассказать всему миру о реальных причинах их развода. Его команде также удалось достать некоторые эксклюзивные кадры с интервью актеров, которые еще никто никогда не видел", - рассказали источники, приближенные к проекту.

К слову, Гальперин уверен, что Джоли и Питт расстались за год до официального заявления о своем разводе.

Лента будет транслироваться по ТВ после того, как права на нее приобретет корпорация Content Media
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:29
СМИ: Роскосмос отзовет ракетные двигатели для "Протон-М"
00:38
В Сеть случайно попала дата выхода 7 сезона Игры престолов
23:16
Иракские войска продвигаются на севере от Мосула
22:54
Названы худшие города для туризма
21:52
Боевики ISIS отрезали Алеппо от остальной части Сирии
21:21
Германия беспокоится о развале ЕС
20:56
В Австрии арестованы 14 предполагаемых боевиков ISIS
20:23
Британия не предубеждена в вопросе отказа Асада от власти
19:51
Дани Данон поддержал политику США в отношении ООН
19:36
Израильтяне - народ-путешественник
19:19
Греция отказала Турции в экстрадиции 8 турецких солдат
18:55
Юноше, сбившему полицейского, предъявили обвинения
18:43
Стрельба в Иудее и Самарии: никто не пострадал
18:34
В Тель-Авиве все сложно: Шабат смешали с Бат-Ямом
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus