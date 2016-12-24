25.12 14:38 MIGnews.com

Ливан: убит телохранитель командующего палестинскими силами

תיעוד: חיסול סאמר נג'מה פעיל בארגון "פתח אלאסלאם" במחנה הפליטים עין אל חילווה בלבנון pic.twitter.com/SaKNtwaS2O — sami abed alhamed (@samiaah10) December 24, 2016

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В лагере палестинских беженцев Айн аль-Хильве в Ливане возобновились столкновения между враждующими группировками.В лагере убит телохранитель командующего палестинскими силами в Ливане , генерала Суби Абу Араба.Телохранитель убит после того, как 23 декабря в лагере было заключено соглашение о прекращении огня.Столкновения в лагере вспыхнули несколько дней назад после “ликвидации” члена “экстремистской фракции”. В результате перестрелок убит три и ранены четверо палестинцев.Поводом для начала столкновений стало убийство боевика экстремистской исламистской группировки ФАТх аль-Ислам, торое было снято на камеры наружного наблюдения.