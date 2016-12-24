25.12 14:38 MIGnews.com
Ливан: убит телохранитель командующего палестинскими силами
В лагере палестинских беженцев Айн аль-Хильве в Ливане возобновились столкновения между враждующими группировками.
В лагере убит телохранитель командующего палестинскими силами в Ливане , генерала Суби Абу Араба.
Телохранитель убит после того, как 23 декабря в лагере было заключено соглашение о прекращении огня.
Столкновения в лагере вспыхнули несколько дней назад после “ликвидации” члена “экстремистской фракции”. В результате перестрелок убит три и ранены четверо палестинцев.
Поводом для начала столкновений стало убийство боевика экстремистской исламистской группировки ФАТх аль-Ислам, торое было снято на камеры наружного наблюдения.
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