25.12 12:24 MIGnews.com

Съемка с воздуха: гигантский пожар в Хайфе

השרפה בבתי הזיקוק בחיפה - כך זה נראה מהאוויר pic.twitter.com/r0KQ6iMuJ1 — רשת ב (@ReshetBet) December 25, 2016

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В сети появилась съемка пожара нефтеперерабатывающего завода Базан в Хайфе.Горела одна из емкостей с бензином. В социальных сетях сообщалось, что речь идет об очень старой емкости “построенной еще во времена Британского мандата”.На определенном этапе пожарные опасались. что емкость рухнет - но этого не произошло. На настоящий момент сообщается, что емкости причинены небольшие повреждения.Причина возгорания до сих пор не установлена.