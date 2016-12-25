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Съемка с воздуха: гигантский пожар в Хайфе25.12 12:24   MIGnews.com

Съемка с воздуха: гигантский пожар в Хайфе

В сети появилась съемка пожара нефтеперерабатывающего завода Базан в Хайфе.




Горела одна из емкостей с бензином. В социальных сетях сообщалось, что речь идет об очень старой емкости “построенной еще во времена Британского мандата”.

На определенном этапе пожарные опасались. что емкость рухнет - но этого не произошло. На настоящий момент сообщается, что емкости причинены небольшие повреждения.

Причина возгорания до сих пор не установлена.
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