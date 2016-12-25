25.12 12:24 MIGnews.com
Съемка с воздуха: гигантский пожар в Хайфе
В сети появилась съемка пожара нефтеперерабатывающего завода Базан в Хайфе.
Горела одна из емкостей с бензином. В социальных сетях сообщалось, что речь идет об очень старой емкости “построенной еще во времена Британского мандата”.
На определенном этапе пожарные опасались. что емкость рухнет - но этого не произошло. На настоящий момент сообщается, что емкости причинены небольшие повреждения.
Причина возгорания до сих пор не установлена.
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