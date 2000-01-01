25.11 13:43 MIGnews.com

Даниил Спиваковский: «Слышать музыку и слово»

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Для него «диалог» не устаревшее понятие, а жанр, которым он владеет виртуозно. Перевоплощаясь в различных персонажей на глазах у зрителя, он заряжает своей энергией зал. Заслуженный артист России Даниил Спиваковский в декабре сыграет в Израиле новый спектакль «Диалоги». Накануне гастролей он рассказал Елене Шафран зачем люди идут в театр и что такое магия музыки и слова.- Поэтому люди и ходят в театр. Сценический диалог всегда был, есть и будет. И мы, театральные драматические актеры, можем быть совершенно спокойны. Потому что как бы ни развивался интернет, драматический театр будет существовать всегда. Потребность в живом эмоциональном контакте заложена в человеке с рождения и является одной из базовых потребностей. Это я говорю как человек, который имеет некое психологическое образование.- Но психологом я себя не считаю. Я драматический актер. И мы говорим только об актерском ремесле.- Нет, не меняется. Способность общения дана человеку свыше. Ему необходимо общаться и получать эмоциональный заряд.- Нет, ничего он не получает. Живая эмоция, рожденная здесь и сейчас на глазах у зрителя это, как говорится, дорогого стоит. И она необходима человеку. Люди всегда будут ходить в театр. И смотреть, как актер перед ними перевоплощается. И как рождается актерская эмоция. А сегодня, к сожалению, люди стали не только меньше общаться, но и перестают читать. И на наш спектакль «Диалоги» идут еще и для того, чтобы услышать слово наших классиков, хотя бы из уст актера. Слово, обрамленное замечательной музыкой, это прекрасно.- Люди, которые стремятся сохранить корни и культуру, всегда приходят на наши программы в Израиле. А те, кто хочет, чтобы их дети, знали русский язык, обязательно приводят детей и внуков в театр, где они слышат русскую речь, русское слово.- Да, великие авторы. Эта программа очень востребована и в России, и за рубежом. В мае мы играли в Лондоне, в зале Лондонского географического общества. Зал был переполнен.- Было очень много смешанных семей, где говорят на двух языках. Много детей. И пришли несколько англичан, которые вообще не знают русского. Мы сделали перевод текста на английский бегущей строкой. Так вот, этим англичанам настолько было интересно смотреть на исполнение, слышать музыку и слово, что в какие-то моменты они про титры забывали.- Спасибо за добрые слова. А в «Диалогах» все это происходит на глазах у зрителей, не где-то за кулисами, где мы гримируемся и надеваем костюмы.- Вероятно, еще будучи студентом. Я учился в ГИТИСе у Андрея Александровича Гончарова. Великий мастер, мудрец, великий режиссер русского драматического театра. Он долгие годы возглавлял театр имени Маяковского. Я работал там больше 25 лет. Еще в институте мне нравилось лицедействовать, примерять на себя разные маски.- Да, он мастодонт. Но он обожал лицедейство, перевоплощения. И обожал артистов, рожденных для этого. Его как раз раздражали артисты дундуки, которые как он говорил, «на одной фистуле сидят». Он любил яркость, подвижность и нас этому учил. Сейчас, я профессиональный актер и, конечно, выбираю режиссеров, которые предлагают яркие роли и нестандартные характеры. Это мне нравится и в этом направлении я работаю.- Классик театра Всеволод Мейерхольд говорил, что задача актерства выстраивать зрительское восприятие. Актер должен уметь взять на себя внимание зрителя и вести его за собой. И актеров этому учат. И я учу этому своих учеников в мастерской.- Немного. Но есть. Все приходит с опытом. Я преподаю в институте театрального искусства имени Иосифа Кобзона.- Не совсем. Иосиф Давыдович Кобзон несколько лет назад основал его и сам предложил мне вести актерскую мастерскую. Это высшее учебное заведение, где ребята учатся четыре года и получают государственный диплом. Становятся профессиональными артистами, но не все остаются в профессии. А уж если говорить об успешности, популярности, это вообще отдельная тема.- Не все актеры могут выйти один на один со зрителем и держать зал в напряжении полтора часа. Когда я несколько лет назад начал это делать, я тоже прошел некий путь самообучения. Я сам выстраивал программы, сам их режиссировал. Ко всем моим программам я сам пишу инсценировки. Это все филигранная работа. И действительно - я один!- Да, гениальным стихотворением Пастернака мы заканчиваем спектакль, про который я говорю «мы» - на сцене в «Диалогах» я не один.- Родоначальниками этого проекта являются три человека: режиссер-постановщик Игорь Голодный, замечательный джазовый пианист Евгений Борец и я. Игорь подобрал литературный материал. Познакомил меня с Женей. И мы стали работать.- Ее автор и исполнитель Евгений Борец. Музыка в нашем спектакле не является неким фоном. Она все время находится в диалоге с драматическим действием. Диалог артиста и пианиста. Так мы задумали и так работаем на сцене. Наше взаимодействие на сцене, это интересно и подчас смешно.- Какие-то неожиданные импровизационные повороты мы друг другу подкидываем. И это зрителю очень нравится. Зритель понимает, где мы идем по накатанным рельсам того, что придумали на репетициях, а где неожиданно возникает импровизация.- Нет никакой конкуренции здесь нет. Мы партнеры: мой голос, мои перевоплощения и Женина музыка. Женино исполнение. Мы действуем по-партнерски. И в этом партнерстве рождается целая галерея персонажей. Вонегутовский Фостер, закомплексованный человек, который на самом деле оказывается великим джазовым пианистом. Замечательный яркий довлатовский герой с грузинскими страстями, с умением влюбляться. Смешной и нелепый чудак из рассказа Зощенко, который случайно попал на сцену не будучи актером. И конечно мощнейший куприновский Гамбринус, о силе человеческого духа о победе и способности жить и творить. И заканчиваем Пастернаком: «Гул затих, я вышел на подмостки…»- Конечно, а так и будет. А как же! Я завидую зрителю, который увидит это со стороны. Я бы сам хотел так посмотреть.- Я к себе отношусь довольно критически.- Волнение, которое когда-то было в студенчестве, уже ушло. Есть определенная концентрация. Погружение в персонаж, в материал. Существует не волнение, а определенный трепет перед сценой.- Нет. Я спокойно уединяюсь сам в гримерку, надеваю костюм. Мы всегда приезжаем заранее на площадку, выстраиваем свет, прогоняем какие-то куски, проверяем звук, готовим себя к тому ,что будет происходить на сцене.- Знакомых огромное количество. Я часто бываю и хорошо знаю Израиль.И я знаю, что в Израиле ждут и любят меня. И на этот раз я никого не разочарую, я наоборот удивлю. Это будет совершенно неожиданная программа.Постановка - Игоря ГолодногоАшдод, 17 декабря 2019 года, вторник, матнас Дюна-Юд, 20:00Хайфа, 18 декабря 2019 года, среда, зал «Раппопорт», 20:00Нетания, 19 декабря 2019 года, четверг, Аудиториум им. Арика Айнштейна Нетания, 20:00Беэр-Шева, 20 декабря 2019 года, пятница, Центр сценических искусств, Малый зал, 20:00Тель-Авив, 21 декабря 2019, суббота, Культурный центр «Эйнав», 20:00Продолжительность: 1 час 45 минут.Интервью взяла Елена Шафран. Все фотографии - © Маргарита Шол - предоставлены организатором гастролей – продюсерской фирмой BARDPRoductions