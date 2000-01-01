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Субботний автобус будет курсировать в новых городах | Фото:25.11 10:23   MIGnews.com

Субботний автобус будет курсировать в новых городах

В целом ряде городов Израиля в ближайшее время по субботам начнет курсировать общественный транспорт.

Такой транспорт появится на дорогах Ход ха-Шарона, Герцлии, Ришон ле-Циона, Бат-Ямы и Кфар-Саба, сообщает интернет-издание Arutz Sheva.

Отметим, некоторые муниципалитеты со смешанным населением пока официально не подтвердили свое намерение, опасаясь проблем с религиозным населением незадолго до принятия годового бюджета в горсоветах.

Однако, учитывая высокий спрос на услуги уже в первые выходные, некоторые муниципалитеты ускорили решение этого вопроса.


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