25.11 10:23 MIGnews.com

Субботний автобус будет курсировать в новых городах

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В целом ряде городов Израиля в ближайшее время по субботам начнет курсировать общественный транспорт.Такой транспорт появится на дорогах Ход ха-Шарона, Герцлии, Ришон ле-Циона, Бат-Ямы и Кфар-Саба, сообщает интернет-издание Arutz Sheva.Отметим, некоторые муниципалитеты со смешанным населением пока официально не подтвердили свое намерение, опасаясь проблем с религиозным населением незадолго до принятия годового бюджета в горсоветах.Однако, учитывая высокий спрос на услуги уже в первые выходные, некоторые муниципалитеты ускорили решение этого вопроса.