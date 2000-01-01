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Умерла советская и российская актриса Алла Покровская 25.06 23:29   MIGnews.com

Умерла советская и российская актриса Алла Покровская

Народная артистка РСФСР, вдова легендарного Олега Ефремова и мать не менее известного Михаила Ефремова, Алла Покровская скончалась на 82 году жизни.

По словам ее сына, Михаила, в последнее время Покровская долго болела. Длительное время ей пришлось провести в реанимации. Она боролась сразу с несколькими болезнями. Нужно было переливание крови, но медики не могли провести эту процедуру из-за печеночного недуга.

Как отметила коллега, заслуженная артистка России Мария Аниканова, Покровская была не просто великой актрисой, она была эпохой для своих учеников.

«Алла Покровская воспитала не одно поколение прекрасных артистов. И не просто артистов, а людей. К каждому из них у нее был свой индивидуальный подход. Она умела дружить, дружить с любым поколением артистов, не только, так сказать, своего возраста, но и со своими учениками, именно дружить. Невероятной силы духа женщина, невероятной мудрости, у меня вообще такое впечатление, что она неуязвимая была, человек-скала в хорошем смысле. Жаль, что людей такого масштаба все меньше и меньше», - резюмировала актриса.

Заслуженная артистка РСФСР Елена Козелькова рассказала, что как актриса и как педагог была очень темпераментной.

«Она останется в моей памяти, как большой правдолюб. Она была принципиальным человеком, работала на благо театра. Я думаю, ее долго будут помнить», - сказала артистка.

Прощание с народной артисткой РСФСР Аллой Покровской состоится в четверг, 27 июня в МХТ имени Чехова.


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