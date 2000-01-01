Алибасова подозревают в симуляции отравления

Медики сомневаются, что продюсер отравился, и обращают внимание на множество нестыковок в истории с его отравлением
Врачи больницы имени Склифосовского отмечают, что с таким диагнозом, который озвучили его родные, 72-летний шоумен не смог бы разговаривать и назвали всю историю «липой», пишет Обозреватель.
«Если бы у него был ожог четвертой степени, то пищевод бы сгорел полностью. Он вряд ли смог бы разговаривать при такой степени отравления токсическим веществом. Тем более, питаться самостоятельно. И его не могли бы выписать из больницы так скоро. Причина появления продюсера в больнице совершенно другая. Ему нужно было пропиариться», – считает врач-гастроэнтеролог.
Также доктор опровергает слова основателя группы «На-На» о том, что после медикаментозного сна он потерял память.
«Многие из тех, кого вводили в такое состояние, после пробуждения отлично себя чувствовали даже после многомесячной искусственной комы», – рассказал врач.
Напомним, Бари Алибасов 4 июня был срочно госпитализирован в больницу имени Склифосовского после отравления химическим средством для очистки труб.