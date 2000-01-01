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В Иерусалиме продали аисемитское письмо Вагнера | Фото:25.04 10:13   MIGnews.com

В Иерусалиме продали антисемитское письмо Вагнера

В Иерусалиме аукционным домом Kedem было продано антисемитское письмо, написанное Ричардом Вагнером, за 42 тысячи долларов.

Об этом в среду, 25 апреля сообщает The Times of Israel.

Отметим, что письмо композитора было продано в Израиле, где публичные выступления немецких произведений антисемитских композиторов фактически запрещены.

Уточняется, что новым обладателем письма стал коллекционер еврейского происхождения, проживающий в Швейцарии и пожелавший сохранить анонимность.

Напомним, что в своем письме от 25-го апреля 1869 года Вагнер писал, в частности, о воздействии евреев на культурную жизнь и об их ассимиляции во французское общество.

Вагнеру были свойственны идеи антисемитизма и зарождающегося нацизма. Также известно, что он был любимым композитором Адольфа Гитлера.
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