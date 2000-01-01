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Фото: pixabay.com - inkapinka 25.04 16:11   MIGnews.com

В Европе создают все больше неудобств мусульманским беженцам

В Евросоюзе все больше стран вносят законы на ограничение ношения или запрет одежды, закрывающей лицо.

Как сообщили DW со ссылкой на фонд Джорджа Сороса "Открытое сообщество", 22 из 28 стран ЕС уже ввели или обсуждают введение законов на ограничение ношения одежды, закрывающей лицо.

Так, в Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Франции, Германии, Италии и Испании уже введены подобные законы, еще в пяти странах ограничения действуют в отдельных учреждениях или районах.

Правозащитники фонда опасаются, что такие действия европейских стран способны нарушить право мусульманских женщин на свободный выбор вероисповедания.

Ранее Австрия ввела закон, согласно которому у беженцев, просящих убежища, будут конфисковать мобильные телефоны и требовать до 840 евро наличными.
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