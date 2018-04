25.04 12:28 MIGnews.com

Аланис Мориссетт вернется ради одного концерта в Израиле

В этом году канадская рок-певица Аланис Мориссетт собирается посетить Израиль, чтобы дать всего лишь одно шоу.Об этом в среду, 25 апреля сообщает The Times of Israel По данным издания, 30 июля певица даст концерт в Live Park Ришон-леЦиона.Напомним, популярная певица выступала в Израиле несколько раз - в 2012 году и в 2000 году.На протяжении почти 30-летней карьеры Мориссетт была номинирована на 14 премий Grammy и выиграла 7. Ее 8 студийных альбомов продали числом более 60 миллионов копий по всему миру.Уточняется, что билеты можно будет приобрести уже сегодня днем через Ticketmaster.Отметим, что Мориссетт известна также как композитор, актриса и продюсер, которая стала всемирно популярной в 1995 году, записав один из самых продаваемых альбомов за все время Jagged Little Pill.