Ferrari закрыла музеи из-за COVID-19

Ferrari предприняла ограничительные меры из-за распространения коронавируса COVID-19.
Италия является наиболее пострадавшей от эпидемии европейской страной: зарегистрировано 229 случаев заражения, как минимум шесть человек умерли. Регионы Ломбардия и Венето лидируют в распространении вируса, однако в Эмилии-Романье, где находится база Ferrari, также зарегистрировано девять случаев заражения, пишет CNBC.
Согласно предписанию местных властей, Ferrari закрыла музеи в Маранелло и Модене, ограничила доступ на базу для сотрудников – жителей зараженных регионов. Команда также отменила все командировки, кроме самых необходимых. На сайте музея в Маранелло сообщается о его закрытии как минимум до 1 марта.