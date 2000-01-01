Специальный комитет отобрал для победительницы шоу "Ха-Кохав ха-Ба" ("Следующая звезда") Нетты Барзилай песню, с которой она выступит на конкурсе песни "Евровидение" в Лиссабоне – в первом полуфинале – 5 мая, а если повезет, то и в финале 12 мая.
Как сообщили в телерадиовещательной корпорации "Кан", это англоязычная песня Toy, или "Игрушка" в переводе. К сожалению, ознакомиться с композицией можно будет лишь 10 марта.
Песню отбирала специальная комиссия из трех представителей "Кан" и двух представителей "Кешет", как телекомпании, транслирующей "Ха-Кохав ха-Ба".
Процесс отбора проходил следующим образом: из 140 предложенных песен они отсеяли 135 и представили Нетте и ее команде оставшиеся 5. Прослушав их в исполнении 25-летней певицы, организаторы определились со своим выбором, отдав предпочтение песне Toy авторства Дорона Медали и Става Бегера.
Стоит отметить, что Медали является автором и для некоторых песен, с которыми Израиль выступал на "Евровидении" в 2015 и 2016 года – Golden Boy и Made of Stars соответственно.
Как знают те, кто следит за творчеством Нетты, ее отличительной чертой является использование лупера - специального музыкального инструмента, при помощи которого можно записать фразу, проигрывать ее циклически наложить на нее еще несколько слоев. Изначально возникали вопросы, разрешат ли организаторы "Евровидения" использовать такое ноу-хау, однако позже они заявили, что не имеют никаких возражений.