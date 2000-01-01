Легендарный Московский театр "Современник" в Израиле
Знатоков и ценителей театра в июне ждет грандиозное событие - большие гастроли легендарного Московского театра «Современник», посвященные 70-летию создания государства Израиль. Гастроли театра, который в течение многих десятилетий остается точным камертоном актуальности, бесстрашия и художественной выразительности.
Знаменитый «Современник» привозит в Израиль две лучшие постановки в полной сценической версии. Три больших контейнера доставят к нам «родные» декорации двух лучших спектаклей Московского театра «Современник», идущий уже много лет с неизменным успехом «Пигмалион» по Бернарду Шоу и новый спектакль «Амстердам» Александра Галина, взорвавший театральную Москву.
В Израиль приезжает не только труппа «Современника», но и технический персонал, обслуживающий спектакли в Москве, чтобы сохранить неповторимую атмосферу театра, которой нет равных.
«Пигмалион», который поставила художественный руководитель «Современника» Галина Волчек, идет в театре с 1994 года с неизменными аншлагами. «Мне важно было показать, что любовь не бывает безмятежной. Во всяком случае, для меня. Созидая, любовь разрушает», - говорит о своем «Пигмалионе» Г.Б.Волчек.
Сегодня главные роли в спектакле исполняют звезда «Современника» Алена Бабенко и великолепный Сергей Маковецкий. В новом старом «Пигмалионе» сохранилась напряженная атмосфера опасной игры английской золушки и джентльмена-циника.
Элиза-Бабенко женственна, искренна. Хиггинсу-Маковецкому не нужно открыто враждовать с героиней, он покоряет ее мужским шармом. История прекрасного превращения не столь важна, главное — это чувства героев.
Галина Волчек поставила интеллигентный, но при этом невероятно смешной спектакль, лишенный пошлости и полный юмора. Три часа пролетают на одном дыхании, давая ощущение неувядающей современности «Современника».
Самая громкая премьера года – спектакль «Амстердам» с Михаилом Ефремовым в главной роли, поставленный Сергеем Газаровым. В его основе – пьеса Александра Галина «Парад», написанная совсем недавно.
По жанру это комедия, хотя подчас страсти достигают трагического накала. В номере фешенебельного отеля Амстердама поселилась русская семья, приехавшая из провинциального Екатеринбурга. Средней руки чиновник Скворцов приезжает в гости к жене и сыну, которые живут в Амстердаме. Герой Михаила Ефремова – ярый патриот России, не всегда готовый принять странные обычаи и традиции свободной Европы.
Выбор на роль Скворцова наделенного могучей энергетикой Михаила Ефремова стал несомненной удачей режиссера и театра. Это точнейшее попадание в образ. Зритель с первой секунды попадает под магнетическое обаяние Михаила Олеговича - не каждый артист способен держать зал на протяжении трех часов, как это делает Ефремов. В роли его жены Ларисы – Алена Бабенко, для которой трагикомедия оказалась родной стихией. Прекрасен в роли «подружки» сына Долорес Евгений Павлов, один из самых многообещающих молодых артистов «Современника».
В Москве билеты на «Амстердам» проданы на год вперед. Израильские зрители увидят этот невероятный спектакль, ставший главным хитом и главным скандалом сезона.
Для гастролей выбраны наиболее престижные залы нашей страны – Оперный театр Тель-Авива и Театрон а-Цафон в Кирьят-Хаиме.
Спектакль «Амстердам» пройдет в Израиле 20 и 21 июня в Оперном театре Тель-Авива, а также 24 июня в зале «Театрон а-Цафон» в Кирьят Хаиме.
Спектакль «Пигмалион» будет показан в Израиле 22 и 23 июня в Оперном театре Тель-Авива, а также 25 июня в зале «Театрон а-Цафон» в Кирьят Хаиме.
Продажа билетов начинается 22 февраля, в 12.00 на сайте Biletru.co.il: