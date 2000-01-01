25.02 09:07 MIGnews.com

Сирийского номинанта на "Оскар" не пустили в США

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Несмотря на то, что американский суд отменил действие закона о временном запрете на въезд в США граждан семи мусульманских стран, 21-летний сириец Халед Хатиб будет вынужден пропустить церемонию награждения премиями "Оскар".Хатиб – один из четырех операторов 40-минутного фильма "Белые каски" о трех волонтерах организации Сирийская гражданская оборона, снятого по заказу американского телеканала Netflix. Она была номинирована в категории "Лучший короткометражный документальный фильм".Как сообщает Associated Press, Халед Хатиб получил американскую визу, однако в самый последний момент его не пустили на рейс авиакомпании Turkish Airlines из Стамбула в Лос-Анджелес из-за вмешательства американских спецслужб. Якобы министерство внутренней безопасности США получило в отношении него некую "негативную информацию". Агентство отмечает, что это понятие достаточно растяжимое и может включать широкий спектр нарушений – от связей с террористами до несоблюдения визового режима."Для поездки в Соединенные Штаты необходимы действующие проездные документы", - так прокомментировали произошедшее в самом министерстве.