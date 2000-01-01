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Лента о Хиллари Клинтон стала худшим фильмом года 26.02 00:38   MIGnews.com

Лента о Хиллари Клинтон стала худшим фильмом года

Документальный фильм "Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии" стал лауреатом премии "Золотая малина" как худший фильм 2016 года. Картина получила главную награду за самые сомнительные заслуги в области кинематографа.

Лента об экс-кандидате в президенты оказалась хуже своих конкурентов: фильмов "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", "Дедушка легкого поведения", "Боги Египта", "День независимости: Возрождение" и "Образцовый самец 2".

Помимо того, режиссер Динеш Д’Соуза, который снял картину о Хиллари Клинтон, также отмечен как худший режиссер года. Он же получил "антиоскар" и как худший актер, так как сыграл сам себя. Его коллега по съемкам, сыгравшая саму Клинтон, была отмечена как худшая актриса.

Худшим актером второго плана признали Джесси Айзенберг за фильм "Бэтмен против Супермена", худшей актрисой второго плана стала Кристен Уиг из "Образцового самца 2".

По числу "Золотых малин" документальный фильм о Клинтон уступил лишь блокбастеру "Бэтмен против Супермена" – ему также достались призы за худший сценарий, худший приквел, сиквел или ремейк, а также за худший экранный дуэт (отличились Бен Аффлек и Генри Кавилл).
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