25.02 17:22 MIGnews.com

Пол Верховен получил премию "Сезар" за фильм "Она"

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Картина Пола Верховена "Она" получила статуэтку "Сезар" как лучший фильм 2016 года. Об этом сообщается на официальной странице в Twitter французской национальной кинопремии.Кроме того, Изабель Юппер, исполнившая главную роль в этой ленте, названа лучшей актрисой.Британская социальная драма "Я, Дэниел Блейк" Кена Лоуча признана лучшим зарубежным фильмом. Ксавье Долан получил награду за режиссуру и монтаж в ленте "Это всего лишь конец света", а Гаспар Ульель – статуэтку за лучшую мужскую роль за работу в этом же фильме.Также Французская академия кинематографических искусств и техники вручила "Почетного Сезара" американскому актеру и режиссеру Джорджу Клуни – за выдающийся вклад в киноискусство.