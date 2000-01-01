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twitter.com 25.02 17:22   MIGnews.com

Пол Верховен получил премию "Сезар" за фильм "Она"

Картина Пола Верховена "Она" получила статуэтку "Сезар" как лучший фильм 2016 года. Об этом сообщается на официальной странице в Twitter французской национальной кинопремии.

Кроме того, Изабель Юппер, исполнившая главную роль в этой ленте, названа лучшей актрисой.

Британская социальная драма "Я, Дэниел Блейк" Кена Лоуча признана лучшим зарубежным фильмом. Ксавье Долан получил награду за режиссуру и монтаж в ленте "Это всего лишь конец света", а Гаспар Ульель – статуэтку за лучшую мужскую роль за работу в этом же фильме.

Также Французская академия кинематографических искусств и техники вручила "Почетного Сезара" американскому актеру и режиссеру Джорджу Клуни – за выдающийся вклад в киноискусство.
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