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flickr 26.01 01:18   MIGnews.com

"Ла-Ла Ленд" стал лидером по числу номинаций на "Оскар"

В Лос-Анджелесе состоялась церемония объявления номинантов на американскую кинопремию "Оскар". Лидером по числу номинаций - 14 - стал романтический мюзикл "Ла-Ла Ленд" Дэмиена Шазелла.

На втором месте по числу номинаций - по восемь - фантастический фильм "Прибытие" Дени Вильнева и драма "Лунный свет" Барри Дженкинса.

В числе других картин, претендующих на "Оскар" в номинации "лучший фильм" - "Лев" Гарта Дэвиса, "Манчестер у моря" Кеннета Лонергана, "Ограды" Дензела Вашингтона, "По соображениям совести" Мела Гибсона, "Любой ценой" Дэвида Маккензи, "Скрытые фигуры" Теодора Мелфи.

На "Оскар" в номинации "лучшая мужская роль" претендуют Кейси Аффлек ("Манчестер у моря"), Эндрю Гарфилд ("По соображениям совести"), Райан Гослинг (Ла-Ла Ленд), Вигго Мортенсен ("Капитан Фантастик"), Дензел Вашингтон ("Ограды").

За награду в номинации "лучшая женская роль" будут бороться Изабель Юппер ("Она"), Натали Портман ("Джеки"), Рут Негга ("Любить"), Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд") и Мерил Стрип ("Флоренс Фостер Дженкинс"). Для Мерил Стрип это уже 12-я по счету номинация на "Оскар".

На соискание "Оскара" в номинации "лучшая режиссура" выдвинуты режиссер "Ла-Ла Ленда" Дэмиен Шазелл, Дени Вильнев ("Прибытие"), Мел Гибсон ("По соображениям совести"), Барри Дженкинс ("Лунный свет") , Кеннет Лонерган ("Манчестер у моря").

Имена обладатей "Оскара" станут известны 26 февраля. 89-я церемония вручения премий пройдет в театре Dolby ("Долби") в Лос-Анджелесе и будет транслироваться телекомпанией ABC в 225 странах, пишет Би Би Си.
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