24.12 10:15 MIGnews.com
Режиссер Галина Волчек впала в кому
Известная российская актриса, режиссер и художественный руководитель театра "Современник", народная артисткв СССР Галина Волчек госпитализировали в Боткинскую больницу Москвы.
Сообщается, что причиной госпитализации стали обострившиеся проблемы с легкими. После госпитализации Волчек впала в кому. Об этом сообщает ТАСС
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Волчек известна широкому кругу зрителей по ролям в фильмах "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон", "Уникум" и других.
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