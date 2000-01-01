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Режиссер Галина Волчек впала в кому 24.12 10:15   MIGnews.com

Режиссер Галина Волчек впала в кому

Известная российская актриса, режиссер и художественный руководитель театра "Современник", народная артисткв СССР Галина Волчек госпитализировали в Боткинскую больницу Москвы.

Сообщается, что причиной госпитализации стали обострившиеся проблемы с легкими. После госпитализации Волчек впала в кому. Об этом сообщает ТАСС.

Волчек известна широкому кругу зрителей по ролям в фильмах "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон", "Уникум" и других.


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