24.11 20:55 MIGnews.com

Ливанский магнат скупил вещи Гитлера ради Израиля

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Ливанский бизнесмен, живущий в Швейцарии, Абдалла Чатила скупил вещи Адольфа Гитлера, чтобы пожертвовать их Израилю.В частности, он предложил цилиндр фюрера и другие вещи израильскому Керену Хайесоду, передает The Times of Israel.Чатила разбогател на бриллиантах и недвижимости в Женеве. Он признался, что купил эти предметы на аукционе в Германии, вокруг которого разгорелся скандал, чтобы не допустить их попадание в руки неонацистов.В совокупности мужчина потратил 545 тысяч евро на 10 лотов на аукционе в Мюнхене, включая цилиндр, который носил Гитлер, его портсигар и пишущую машинку, а также посеребренное издание книги "Mein Kampf"."Крайне правый популизм и антисемитизм распространяются по всей Европе и всему миру, я не хотел, чтобы эти объекты попадали в чужие руки и использовались людьми с нечестными намерениями", – отметил магнат.По его словам, нацистские артефакты "должны быть сожжены", однако "историки считают, что они должны быть сохранены для коллективной памяти". Таким образом он хочет, чтобы спорные вещи мирового убийцы достались музею.