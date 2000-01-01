Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Ливанский магнат скупил вещи Гитлера ради Израиля | Фото:24.11 20:55   MIGnews.com

Ливанский магнат скупил вещи Гитлера ради Израиля

Ливанский бизнесмен, живущий в Швейцарии, Абдалла Чатила скупил вещи Адольфа Гитлера, чтобы пожертвовать их Израилю.

В частности, он предложил цилиндр фюрера и другие вещи израильскому Керену Хайесоду, передает The Times of Israel.

Чатила разбогател на бриллиантах и недвижимости в Женеве. Он признался, что купил эти предметы на аукционе в Германии, вокруг которого разгорелся скандал, чтобы не допустить их попадание в руки неонацистов.

В совокупности мужчина потратил 545 тысяч евро на 10 лотов на аукционе в Мюнхене, включая цилиндр, который носил Гитлер, его портсигар и пишущую машинку, а также посеребренное издание книги "Mein Kampf".

"Крайне правый популизм и антисемитизм распространяются по всей Европе и всему миру, я не хотел, чтобы эти объекты попадали в чужие руки и использовались людьми с нечестными намерениями", – отметил магнат.

По его словам, нацистские артефакты "должны быть сожжены", однако "историки считают, что они должны быть сохранены для коллективной памяти". Таким образом он хочет, чтобы спорные вещи мирового убийцы достались музею.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:05
В Тель-Авиве застопорили проект спиральной башни
21:44
Европу неожиданно призвали признать ПА "государством"
21:14
Беннетт: мы нанесем урон террористам Ирана в Сирии
20:30
Опрос: израильтяне хотят отставки Нетаниягу
20:11
Находка века: "библейский" змей существовал
19:55
Нетаниягу решил с Кацем, стоит ли проводить праймериз
19:28
Протесты в Ираке набирают обороты: убитые и пострадавшие
19:04
Хайфа: малыш умер в детсаду от удушья
18:43
БАГАЦ отклонил апелляцию об отставке Нетаниягу
17:30
Антисемит из лондонского метро арестован полицией
17:09
Начальник генштаба армии США прибыл в Израиль
16:49
Нетаниягу: у Израиля появилась новая серьезная угроза
16:25
Нетаниягу обсудит с Кацем стоит ли проводить праймериз
16:03
В Конго самолет врезался в жилые дома: есть погибшие  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus