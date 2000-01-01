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Вышел посмертный альбом легендарного Леонарда Коэна | Фото:24.11 23:07   MIGnews.com

Вышел посмертный альбом легендарного Леонарда Коэна

Сын знаменитого канадского исполнителя Леонарда Коэна Адам выпустил посмертный альбом с записями песен отца, спустя три года после его смерти. Он получил название Thanks for the Dance, и в нем также приняли участие известные исполнители современности, сообщает CTV News.

"Сборник из девяти новых композиций был скомпонован сыном и продюсером Коэна Адамом с использованием незавершенных песен и отрывков текстов, оставленных Леонардом", - говорится в сообщении.

Напомним, канадский поэт, писатель и певец Леонард Коэн умер 7 ноября 2016 года в США в возрасте 82 лет. Коэн внесен в Канадский музыкальный зал славы и награжден высшей государственной наградой страны - Орденом Канады. Наибольшую известность ему принесла композиция Hallelujah. Всего он выпустил14 студийных альбомов и более десятка книг стихов и романов.




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