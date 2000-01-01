24.09 15:10 MIGnews.com
Группу Hatari оштрафовали за флаги Палестины на Eurovision
Яркая БДСМ-группа Hatari, которая на песенном конкурсе Eurovision-2019 развернула палестинские флаги, оштрафована.
Не так давно группа выпустила провокационную песню с палестинским певцом. Штраф заплатит исландская телерадиокомпания RÚV. Его размер не уточняется.
Во время объявления результатов, когда телекамеры снимали участников, исландцы развернули баннеры с палестинским флагом, пишет DW
.
Потом эти баннеры конфисковали, ведь регламент песенного конкурса запрещает демонстрацию политических месседжей.
Hatari заняла десятое место на Евровидении 2019.
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