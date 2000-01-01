24.05 11:58 MIGnews.com

А мы все-таки пара! Свадьба Потапа и Насти Каменских

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Самое время сказать - "А мы говорили!!!"Уже много лет ходят слухи о романе Насти и Потапа, но до последнего времени ни Каменских, ни Потапенко этого не подтверждали. И вот внезапно в мае стало известно, что скоро состоится свадьба Потапа и Насти.Потап и Настя Каменских поженились 23 мая, после многолетнего сотрудничества на сцене. Артисты выступали вместе больше 10 лет. За это время Алексей Потапенко успел обзавестись семьей. Однако чувства к коллеге оказались сильнее.В качестве признания в любви Алексей Потапенко 23 мая утром обнародовал романтичный клип "Константа", в котором признается девушки в любви и уверяет, что их совместные дети будут "красивыми и милыми".#bearanddiamond — главный хэштег праздника, под которым в сети звездные гости публикуют видео и фото молодоженов. Среди почетных гостей — Катя Осадчая, Юрий Горбунов, Надя Дорофеева, Владимир Дантес, режиссер Леонид Колосовский, Дмитрий Ступка, артисты MOZGI Enterteinment и другие. Всего около 200 приглашенных. Известно также, что для церемонии невеста выбрала свадебное платье от Luxury Bridal Store "Novias".Напомним, что для Потапа (Алексея Потапенко) это будет второй брак. Он был женат на Ирине Горовой, есть сын – Андрей Анастасия Каменских же не была замужем.