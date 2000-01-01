24.03 13:35 MIGnews.com

Ричард Гир сравнил израильтян с "линчевателями негров"?

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Довольно необычное заявление сделал голливудский актер Ричард Гир во время своего визита в Израиль, а точнее – в Хеврон, единственный город Иудеи и Самарии, который разделен на районы, контролируемые либо Израилем (20%), либо ПА (80%). Компанию в поездке он подобрал подобающую – активистов крайне левой организации Breaking the Silence.Несмотря на то, что на несколько сотен еврейских семей в городе приходятся десятки тысяч арабов, оказавшись в еврейском квартале, Гир сравнил открывшуюся ему картину с положением темнокожего населения США во времена расовой сегрегации."То же самое было на старом Юге Америки. Негры знали, куда они могут идти. Им нельзя было пить из тех фонтанов, они не могли идти в определенные места или есть в определенных заведениях. Все было предельно просто – не ходи туда, если не хочешь, чтобы тебе проломили голову или линчевали", - говорит Гир на видеозаписи, показанной 2-ым каналом ИТВ.Все происходящее его очень сильно удивило."Это очень удивляет меня… очень странно, что те, кому принадлежит город, чувствуют свою вседозволенность", - отметил Гир.Впрочем, несмотря на такое достаточно оскорбительное сравнение, киноактер не отказал солдатам, которые сначала не хотели его пускать в Пещеру Патриархов, но после попросили сфотографироваться.