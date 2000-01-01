Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











В Германии выставили на показ самую дорогую картину Моне 25.02 00:34   MIGnews.com

В Германии выставили на показ самую дорогую картину Моне

В Германии выставили на показ картину "Стога" (Meules, 1890 год) французского импрессиониста Клода Моне, в настоящее время являющуюся самой дорогой картиной художника.

Картина представлена на большой выставке Моне, которая продлится до первого июня в Музее Барберини в Потсдаме. В музее заявляют, что это первая публичная демонстрация картины с 1945 года. Об этом сообщает Bild.

На полотне изображены стога сена в солнечных лучах. Картина выставлена вместе с работами живописца, входящими в цикл "Стог сена".


Поделиться
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
01:30
Музей Освенцима обвинил сериал "Охотники"
23:22
Не доказал, что земля плоская: Mad Max взорвался на ракете  
22:50
Исторический момент: начало создания карты Иудеи и Самарии
22:36
Сигнал ракетной тревоги в Сдероте
22:30
Минздрав запретил волонтерам передавать еду эвакуированным
22:06
Инструкция Службы тыла для населения
21:54
Умер создатель фигурки-человечка LEGO — Йенс Нигард
21:48
"Исламский джихад": прекращения огня не будет
21:37
Британцы получат новые паспорта после Brexit
21:33
Очередной сигнал ракетной тревоги в Айн Ха-Шлоша
21:25
Кохави о прекращении огня: вероятно, это еще не конец
21:16
Иностранке в Новых Санжарах срочно вызвали "скорую"
20:55
Откровения актрисы Дарьи Мороз: первый опыт был у отца
20:40
Террористы прекращают обстрелы: когда наступит тишина
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus