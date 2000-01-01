В Германии выставили на показ самую дорогую картину Моне
В Германии выставили на показ картину "Стога" (Meules, 1890 год) французского импрессиониста Клода Моне, в настоящее время являющуюся самой дорогой картиной художника.
Картина представлена на большой выставке Моне, которая продлится до первого июня в Музее Барберини в Потсдаме. В музее заявляют, что это первая публичная демонстрация картины с 1945 года. Об этом сообщает Bild.
На полотне изображены стога сена в солнечных лучах. Картина выставлена вместе с работами живописца, входящими в цикл "Стог сена".