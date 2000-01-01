25.02 00:34 MIGnews.com

В Германии выставили на показ самую дорогую картину Моне

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В Германии выставили на показ картину "Стога" (Meules, 1890 год) французского импрессиониста Клода Моне, в настоящее время являющуюся самой дорогой картиной художника.Картина представлена на большой выставке Моне, которая продлится до первого июня в Музее Барберини в Потсдаме. В музее заявляют, что это первая публичная демонстрация картины с 1945 года. Об этом сообщает Bild.На полотне изображены стога сена в солнечных лучах. Картина выставлена вместе с работами живописца, входящими в цикл "Стог сена".