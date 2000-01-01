24.02 18:55 MIGnews.com

Археологи обнаружили некрополь из сорока саркофагов

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Археологи из Египта обнаружили крупный некрополь, состоящий из восьми гробниц, в которые входит порядка сорока саркофагов.Открытие было сделано в районе Туна эль-Джабаль к югу от Каира.Об этом сообщил министр по делам древности Египта Халеда аль-Аннани.По его словам, в некрополе находятся захоронения разных периодов древнеегипетской истории от Позднего царства до эпохи Птолемеев, при этом все они принадлежат жрецам и чиновникам.Подчёркивается, что это археологическое открытие стало крупнейшим за последние несколько лет, а работа специалистов в районе находки будет продолжаться в течение пяти лет, передает RT.