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24.02 18:55   MIGnews.com

Археологи обнаружили некрополь из сорока саркофагов

Археологи из Египта обнаружили крупный некрополь, состоящий из восьми гробниц, в которые входит порядка сорока саркофагов.

Открытие было сделано в районе Туна эль-Джабаль к югу от Каира.

Об этом сообщил министр по делам древности Египта Халеда аль-Аннани.

По его словам, в некрополе находятся захоронения разных периодов древнеегипетской истории от Позднего царства до эпохи Птолемеев, при этом все они принадлежат жрецам и чиновникам.

Подчёркивается, что это археологическое открытие стало крупнейшим за последние несколько лет, а работа специалистов в районе находки будет продолжаться в течение пяти лет, передает RT.
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