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Тель-Авив стал самым `свободным` городом Израиля | Фото:23.12 11:01   MIGnews.com

Тель-Авив стал самым "свободным" городом Израиля

Тель-Авив оказался самым религиозно "свободным" и плюралистическим городом в Израиле, а Бней-Брак - занял последнее место, согласно отчету, представленному на этой неделе организацией "Свободный Израиль".

Отчет "Индекс свободы" затрагивает 24 крупнейших израильских городах и оценивает их отношение к 10 социальным и религиозным вопросам, от их открытости к неортодоксальным религиозным общинам или сообществам ЛГБТ до суммы городских средств, потраченных на религиозные обряды, услуги (чем ниже, тем лучше в рейтинге) и предоставление светских захоронений и общественного транспорта в Шаббат.

Список включают 20 крупнейших городов по численности населения по всей стране, а также два крупнейших на севере и два крупнейших на юге. Тель-Авив, который занял первое место, заработал в общем 77 баллов по 100-балльной шкале. Закрывает рейтинг на последнем месте город Бней-Брак, который, как отмечается в докладе, "столь же религиозно ограничен, как и его жители".

Бней-Брак получил всего семь баллов, и то в категории общественного транспорта.

На втором месте идет город Модиин с 70 баллами. В докладе высоко оценивается поддержка, оказываемая муниципалитетом Модиин либеральным религиозным общинам и группам по защите прав геев.

Тем не менее, Модиин отстал от Тель-Авива (который стал 1 в 2018 году) из-за "отсутствия четкой основы для надзора за деятельностью религиозных организаций в школах и субсидий для раздельного купания в городских бассейнах.

В целом, в 2019 году произошел "драматический поворот" в сфере свободы вероисповедания в Израиле, отмечается в отчете.


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