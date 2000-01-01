23.10 16:02 MIGnews.com

Под Иерусалимом найдена церковь византийской эпохи

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Израильские исследователи сообщили в среду, 23 октября, что обнаружили около Иерусалима церковь византийской эпохи, построенную в честь безымянного мученика. Раскопки, продолжавшиеся около трех лет, привели к обнаружению огромных мозаик с изображением птиц, фруктов и растений, красочными фресками и любопытной греческой надписью, которые украшают пол церкви."Мы нашли одну надпись во дворе церкви, которая посвящает место в память о "славном мученике"", - сказал Биньямин Сторхан, который руководил раскопками. "Имя мученика пока остается загадкой."Управление древностей Израиля (IAA) датирует святыню, расположенную примерно в 16 километрах к западу от Иерусалима, к 6 веку нашей эры. В подземном склепе, найденном ниже основной части церкви, как полагают, находятся останки мученика. "Это самое святое место в церкви", - сказал Сторхан, добавив, что паломники, вероятно, часто посещали это место.Хотя о личности мученика ничего неизвестно, размеры комплекса указывают на то, что этот человек был важной фигурой. Византийский император Тиберий II Константин помог финансировать дальнейшее расширение церкви. Об этом сообщает одна из надписей в комплексе."Мы знаем о нескольких сотнях церквей на Святой Земле, но эта церковь намного превосходит большинство из них по состоянию сохранности и участию императора, который ее финансировал", - сказал Сторхан.