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В Болгарии открылась первая еврейская школа | Фото:23.09 17:09   MIGnews.com

В Болгарии открылась первая еврейская школа

Еврейская община Болгарии открыла первую еврейскую школу в стране за последние 20 лет. Дневная школа Рональда С. Лаудера в Софии открылась на прошлой недели и рассчитана примерно на 6000 членов общины. Лаудер, президент Всемирного еврейского конгресса и крупный спонсор еврейских общин и организаций, принял участие в открытии школы в столице Софии 15 сентября, говорится в заявлении WJC.

До этого в стране имелась лишь одна еврейская школа № 134 "Димчо Дебелянов" в Софии. Тем не менее, она является государственным учреждением, которое в 1998 году при поддержке Фонда Лаудера получила некоторые ориентированные на евреев материалы, включая уроки иврита, в дополнение к обычной учебной программе.

"За последние 20 лет мы достигли многих целей, но не "еврейскую школу", которая может привести еврейское сообщество Болгарии к дальнейшему развитию и совершенствованию", – сказала Бекка Лазарова, директор болгарского филиала Фонда Рональда С. Лаудера.

"Что мы хотим от школы? Мы хотим, чтобы дети гордились тем, что они евреи. Чтобы гордиться, им нужно знать, чем они гордятся и почему", – прокомментировал это событие Лаудер. В 2010 году Американский еврейский объединенный распределительный комитет, или JDC, открыл в Болгарии еврейский детский сад.


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