Храм Гроба Господня вновь откроется впервые за два месяца
Храм Гроба Господня в Иерусалиме вновь откроется в воскресенье, 24 мая, впервые за два месяца. Он был закрыт в связи с руководящими принципами Министерства здравоохранения на фоне пандемии COVID-19.
Отмечается, что вход будет ограничен до 50 человек одновременно.
Помимо прочего, посетителей попросили воздержаться от посещения храма при любых симптомах заболевания. Остальным необходимо будет носить лицевые защитные маски и соблюдать правила социального дистанцирования - расстояние не меньше 2 метров друг от друго.
Также, не рекомендуется целовать и прикасаться к святыням.