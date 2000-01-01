23.05 15:45 MIGnews.com

Храм Гроба Господня вновь откроется впервые за два месяца

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Храм Гроба Господня в Иерусалиме вновь откроется в воскресенье, 24 мая, впервые за два месяца. Он был закрыт в связи с руководящими принципами Министерства здравоохранения на фоне пандемии COVID-19.Отмечается, что вход будет ограничен до 50 человек одновременно.Помимо прочего, посетителей попросили воздержаться от посещения храма при любых симптомах заболевания. Остальным необходимо будет носить лицевые защитные маски и соблюдать правила социального дистанцирования - расстояние не меньше 2 метров друг от друго.Также, не рекомендуется целовать и прикасаться к святыням.