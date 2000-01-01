23.05 16:36 MIGnews.com

Умерла британская писательница Джудит Керр

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Британская писательница и иллюстратор Джудит Керр скончалась в возрасте 95 лет ​​в четверг, 23 мая. Об этом сообщает Times of Israel.Наиболее известное произведение Керр является детская книга "Тигра, который пришел выпить чаю". Писательница продолжала работать в свои 90 лет, говоря, что она даже ускорила темп работы, черпая вдохновение из событий своей жизни.Керр родилась в Берлине 14 июня 1923 года и бежала из Германии со своими родителями через 10 лет после того, как полицейский предупредил ее отца, известного еврейского писателя Альфреда Керра, о том, что семье угрожает нацистская власть."Мой отец был болен гриппом и лежал в постели, и этот человек позвонил и сказал: "Они пытаются забрать ваш паспорт, вы должны немедленно уехать", - вспоминает она в интервью AFP в июне 2018 года. Они взяли первый поезд в Швейцарию и покинули страну. Через день после побега нацисты пришли к власти.Семья переехала в Париж, прежде чем обосноваться в Лондоне в 1936 году.