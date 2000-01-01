Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Умерла британская писательница Джудит Керр | Фото:23.05 16:36   MIGnews.com

Умерла британская писательница Джудит Керр

Британская писательница и иллюстратор Джудит Керр скончалась в возрасте 95 лет ​​в четверг, 23 мая. Об этом сообщает Times of Israel.

Наиболее известное произведение Керр является детская книга "Тигра, который пришел выпить чаю". Писательница продолжала работать в свои 90 лет, говоря, что она даже ускорила темп работы, черпая вдохновение из событий своей жизни.

Керр родилась в Берлине 14 июня 1923 года и бежала из Германии со своими родителями через 10 лет после того, как полицейский предупредил ее отца, известного еврейского писателя Альфреда Керра, о том, что семье угрожает нацистская власть.

"Мой отец был болен гриппом и лежал в постели, и этот человек позвонил и сказал: "Они пытаются забрать ваш паспорт, вы должны немедленно уехать", - вспоминает она в интервью AFP в июне 2018 года. Они взяли первый поезд в Швейцарию и покинули страну. Через день после побега нацисты пришли к власти.

Семья переехала в Париж, прежде чем обосноваться в Лондоне в 1936 году.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:21
Союз правых партий требует корпуса для религиозных солдат
17:02
Недалеко от поселения Мево-Модиим вспыхнул крупный пожар
16:45
Премьер-министр Швеции обещает повысить безопасность евреев
16:34
Саудовская Аравия поддерживает США против Турции
16:16
"Политика Нетаниягу приведет Израиль к диктатуре"
16:07
Германия голосовала против антиизраильской резолюции ВОЗ
15:40
Самолет El Al успешно приземлился в Бен-Гурион
15:31
В Иудеи полыхают пожары: есть пострадавшие
15:26
В Израиле оштрафованы 32 тысячи велосипедистов
15:20
Рейс El Al на Батуми идет на вынужденную посадку
15:20
Мир должен выступить против Ирана
15:08
В Беларуси похоронены останки 1214 жертв Холокоста
14:55
Израилю не хватает более трех тысяч учителей
14:35
По всей стране будут приостановлены строительные работы
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus