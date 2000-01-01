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Найден один из ангелов, украшавший Нотр-Дам 24.05 01:10   MIGnews.com

Найден один из ангелов, украшавший Нотр-Дам

В Париже обнаружили одного из четырех позолоченных ангелов (херувимов), которые украшали поперечный неф собора Парижской Богоматери. Скульптура найдена среди обломков.

Ангел не просто уцелел, но и находится в достаточно хорошем состоянии. Статуя датируется 1728-1729 годами, пишет La Tribune de l'art.

Кроме того, полностью сохранилось полотно итальянского живописца Лодовико Карраччи, что висело на стене одной из башен собора.


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