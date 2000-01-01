24.05 01:10 MIGnews.com
Найден один из ангелов, украшавший Нотр-Дам
В Париже обнаружили одного из четырех позолоченных ангелов (херувимов), которые украшали поперечный неф собора Парижской Богоматери. Скульптура найдена среди обломков.
Ангел не просто уцелел, но и находится в достаточно хорошем состоянии. Статуя датируется 1728-1729 годами, пишет La Tribune de l'art
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Кроме того, полностью сохранилось полотно итальянского живописца Лодовико Карраччи, что висело на стене одной из башен собора.
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