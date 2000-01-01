24.05 05:27 MIGnews.com

РФ: Археологи нашли железные инструменты 1-го тыс. до н. э.

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в процессе раскопок около бухты Муравьиной нашли древние предметы, сделанные из металла.Сообщается, что археологи вели раскопки на участке, где в первом тысячелетии до новой эры было поселение янковской археологической культуры. На одном из участков они нашли нож, рыболовный крючок и шило, которые были сделаны из железа.Представители университета замечают, что в этом регионе крайне редко удается найти металлические орудия. Они делают предположение, что это древнейшие инструменты, сделанные из железа, которые удалось обнаружить на юге Приморья.Ученые надеются, что находки помогут им в изучении эпохи зарождения культуры металла на территории современного Дальнего Востока.Янковская археологическая культура существовала в IX-V веках до н. э.