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www.dvfu.ru24.05 05:27   MIGnews.com

РФ: Археологи нашли железные инструменты 1-го тыс. до н. э.

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в процессе раскопок около бухты Муравьиной нашли древние предметы, сделанные из металла.

Сообщается, что археологи вели раскопки на участке, где в первом тысячелетии до новой эры было поселение янковской археологической культуры. На одном из участков они нашли нож, рыболовный крючок и шило, которые были сделаны из железа.

Представители университета замечают, что в этом регионе крайне редко удается найти металлические орудия. Они делают предположение, что это древнейшие инструменты, сделанные из железа, которые удалось обнаружить на юге Приморья.

Ученые надеются, что находки помогут им в изучении эпохи зарождения культуры металла на территории современного Дальнего Востока.

Янковская археологическая культура существовала в IX-V веках до н. э.
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