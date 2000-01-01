23.03 14:36 MIGnews.com

Гробница Христа может рухнуть в любой момент

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Гробница Иисуса Христа в храме Гроба Господня в Иерусалиме может быть разрушена из-за обрушения фундамента. Специалисты Национального технического университета в Афинах заявили, о необходимости проведения дополнительных ремонтных работ, для того, чтобы предотвратить обрушение некоторых конструкций гробницы.Об этом пишет National Geographic.Как отмечает издание, большая часть гробницы располагается на неустойчивом фундаменте, внутри которого находится множество тоннелей и каналов, обнаруженных при реставрации.Специалисты оценили реставрацию в 6 млн. евро. А сами ремонтные работы займут около 10 месяцев.