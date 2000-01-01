Марк Тишман: Пугачева – эпоха свободы в серое время
7 марта в рамках мультижанрового фестиваля русской культуры M.ART., на Большой сцене театра Гешер состоится уникальный спектакль Гоголь-центра «Наша Алла» в постановке Кирилла Серебренникова
Кирилл Серебренников режиссер, имя которого, гремит не только в России, но и в Европе. Именно он смог превратить Гоголь-центр не просто в театр, а в одно из самых модных мест российской столицы. Режиссер придумал неожиданный проект, концерт-посвящение Алле Борисовне Пугачевой, 70-летие которой и стало поводом для спектакля. В постановку вошли известные и неизвестные композиции из репертуара Пугачевой 70-80-х годов в интерпретации актеров Гоголь-центра. Зрителей ждут неожиданные аранжировки, удивительный видео-арт и личные воспоминания, в которых отражается целая эпоха. Артисты Гоголь-центра Юлия Пересильд, Риналь Мухаметов, Один Байрон, Никита Кукушкин, Евгений Сангаджиев, Александр Горчилин, Рита Крон, Екатерина Стеблина, Мария Опельянц, Светлана Мамрешева, Мария Селезнева и Манижа своим исполнением затрагивают самые тонкие струны души каждого зрителя, заставляя их смеяться и плакать.
О процессе работы над спектаклем рассказал близкий друг Серебренникова и Аллы Борисовны, певец и композитор Марк Тишман, который принимал непосредственное участие в создании постановки.
«Идея родилась, когда Кирилл был под домашним арестом. Собственно, это первый спектакль, на премьере которого, режиссер смог лично присутствовать после освобождения. Он обратился ко мне не только, как к другу, но и как к человеку хорошо знакомого с творчеством Пугачевой. Мы заново слушали песни, которые не знали или подзабыли. И каждый раз удивлялись, насколько Алла Борисовна была свободной в самое закрытое, серое время», - отмечает Марк Тишман.
В интервью израильскому журналисту Римме Осипенко, актер Риналь Мухаметов рассказал, что изначально спектакль «Наша Алла» был задуман как разовая акция – подарок к юбилею Пугачевой:
«Мы хотели масштабно поздравить Аллу Борисовну, сказать спасибо за ее творчество, поддержку театра, Кирилла Семеновича и на этом закончить. Но зритель сказал: нет! Мы хотим на это смотреть. Спектакль «Наша Алла» вошел в репертуар Гоголь-центра, мы возили его в Екатеринбург, залы всегда полные, скоро приедем в Израиль».
По словам Марка Тишмана, Пугачева до премьеры и сама не понимала, что сотворил Серебренников, реакция Примадоны была неожиданной.
«Многие композиции ее восхитили, сказала, что даже не узнала свои песни, удивилась, насколько могут быть совершенно другие трактовки, другое качество исполнения. Все музыкальные решения – фантастика. Свежие аранжировки, придуманные Андреем Поляковым и Даниилом Орловым, не похожи на сегодняшнюю поп-музыку. После спектакля Алла Борисовна сама попросила Серебренникова продолжать играть спектакль, а Кристина Орбакайте первым делом интересовалась, где Кирилл нашел таких потрясающих аранжировщиков», - поделился впечатлением Марк Тишман.
С 20 февраля по 7 марта на крупнейших площадках Тель-Авива пройдет фестиваль русской культуры M.ART. Театр, опера, балет, современный танец, музыка, кинопоказы - M.ART собрал в одну программу все самое важное в русскоязычной культуре сегодня. Информация о программе фестиваля: www.mart.foundation
7 марта у израильской публики будет единственный шанс посмотреть спектакль «Наша Алла» в постановке художественного руководителя Гоголь-центра Кирилла Серебренникова на Большой сцене театра Гешер. Не пропустите!
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