24.01 04:27 MIGnews.com

Джордж Мартин рассказал об отличиях книжного варианта саги

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Автор литературного первоисточника сериала "Игра престолов" Джордж Р.Р. Мартин заявил, что конец седьмой книги будет значительно отличаться от версии, представленной в сериале.В ходе интервью немецкому издательству Die Welt он рассказал, что у одного из представителей дома Старков судьба будет сильно отличаться от сериальной."Зрители увидели один из вариантов концовки, но не единственно возможный… Я не ожидал, что телевизионное шоу меня обгонит. Тем не менее, я буду продолжать то, что делал последние несколько лет: я все ещё пытаюсь закончить книгу "Ветра зимы" и следующую за ней "Мечту весны". Сейчас я работаю над ними. Потом посмотрим", - сказал писатель.Также писатель добавил, что пять лет назад, во время съемок третьего сезона, шоураннеры планировали закончить сериал на седьмом и завершить шоу тремя полнометражными фильмами, которые предполагалось демонстрировать на больших экранах, однако впоследствии руководство телеканала HBO решило, что сериал должен остаться на телеэкранах и не поддержало инициативу сценаристов.