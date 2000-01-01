23.01 12:09 MIGnews.com

Глава Ваэра: Спор посохов и змей в Египте

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בס"דДа здравствует любавический ребе король мошиах во веки веков!!!Рубрику ведет раввин Даниэль БулочникВ главе «Ваэра» рассказывается о том, что когда Моше и Аарон собирались идти к фараону, Всевышний сказал Моше, что если фараон попросит в качестве доказательства совершить какое-либо чудо, то пусть тогда Моше скажет Аарону, чтобы тот бросил свой посох на землю перед фараоном и он (посох) превратится в змею. Так Аарон и поступил. Но фараон позвал своих «мудрецов» и колдунов, которые тоже бросили свои посохи наземь и они превратились в змей. В конечном итоге: «И проглотил посох Аарона их посохи».Ребе Король Мошиах говорит, что все эти действия по бросанию посохов и превращению их в змей требуют особого объяснения. Но, прежде всего, необходимо прояснить то чудо, при котором посох Аарона проглотил остальные посохи. Откуда это чудо вообще взялось? Ведь в разговоре с Моше Всевышний вообще о нём не упоминал. Из того, что мы видим, как Тора объясняет различные вещи, становится понятным, что чудеса, а также и египетские казни, происходили не только для того, чтобы наказать египтян. Главной целью всего этого было сломить отрицание ими Всевышнего, Благословенен Он. В книге «Тора Ор» объясняется, что египетское восприятие реальности было таковым, что они считали, что у Всевышнего нет никакого влияния на то, что происходит в современном мире. Они полагали, что после того как мир был сотворён, всё дальнейшее влияние на него оказывают только законы природы, а не Всевышний. Вот такое восприятие реальности Всевышний и разрушил десятью казнями, когда каждой отдельной казнью разрушался один из стереотипов египетской идеологии. И прелюдией ко всем этим казням стало чудо посохов, когда посох Аарона проглотил остальные посохи. Аарон в этой «схватке посохов» ассоциируется со святостью, а его посох — с Б-жественной силой, исходящей от святости. Змея ассоциируется с фараоном и Египтом (в Торе в этом месте змея обозначена словом «танин», что можно перевести «крокодил»), как сказано у пророка Йехезкеля: «Фараон, правитель Египта — большой крокодил, лежащий среди рек его». Превратив свой посох в змею (крокодила), Арон как бы дал понять фараону, что и действительность змеи, т.е. действительность самого Египта происходит от святости. Но фараон призвал своих колдунов, которые превратили также и свои посохи в змей, как бы доказывая этим совершенно противоположное, что у Египта якобы есть свои источники для черпания жизненной силы и что Египет не зависит от источников святости. На это последовал ответ Всевышнего: «И проглотил посох Аарона их посохи». Таким образом Всевышний дал понять египтянам, что вся сила, источник которой не из святости, является просто иллюзией и самообманом, и что у таких сил, в отличии от сил святости, нет никакого источника существования. Таким образом Всевышний показал фараону и его колдунам, что у них нет никаких собственных сил и что Он — Всевышний управляет так же и ими. Это было как предисловие, которое сломило основную ось египетского восприятия реальности. А следующие за этим событием десять египетских казней разрушили одну за другой все ступени египетской ритуальной нечистоты. Из этой истории с посохами можно извлечь для себя урок по служению Всевышнему. Когда мы общаемся с другими евреями, то делать это необходимо с любовью и уважением, так как это делал Аарон, про которого сказано, что он «Любил мир и стремился к миру, любил людей и приближал их к Торе». Но в воспитательной работе иногда можно столкнуться с человеком, который до такой степени находится на самой нижней ступени святости, что необходимо приложить силы, чтобы сломить то зло, которое есть в нём. Но и это необходимо совершать только «посохом Аарона» — с истинной любовью к ближнему и без примеси личной неприязни к другому. И ещё одно; когда существует необходимость «проглотить» реальность ближнего, делать это необходимо «посохом», а не «змеёй». Разница между посохом и змеёй в том, что посох символизирует собой хладнокровие и терпение, а змея символизирует собой гнев. Зло из ближнего необходимо извлекать хладнокровно и без гнева; без того, чтобы прочувствовать сущность зла, а смотреть на него, как на сухую палку.В главе «Ваэра» рассказывается о начале 10ти казней, которые обрушил Всевышний на Египет. Самое простое объяснение казням, что они являлись наказанием египтянам за то, что заставляли евреев тяжело работать и не позволили им уйти из Египта. Но кроме этой причины существует, как это упомянуто в Торе, более глубокая цель (этих казней): «И узнают египтяне, что Я Г-сподь, когда Я простру Мою руку над Египтом и выведу сынов Израиля из их среды!» Египтяне во главе с фараоном не верили во Всевышнего, и казни предназначались, чтобы «ознакомить» их с тем, что у мира существует Творец и что силы Его огромны. Рабби Ицхак Абарбанель (один из величайших комментаторов Торы) объяснил, что фараон отрицал саму сущность Всевышнего, отрицал Б-жественное Провидение и Его возможности совершать чудеса, (изменяя при этом) естественный природный цикл. Казни же разрушили это фараоновское мышление во всех трёх вышеупомянутых параметрах: первые три казни доказали фараону существование Творца, следующие 3 казни доказали (фараону) существование Б-жественного Провидения и три последние казни показали фараону то, что Всевышний может совершать сверх природные чудеса. Но если присмотреться глубже к объяснениям казней, которые приводит Тора, то становится понятной ещё одна цель всех этих казней — сообщить еврейскому народу величие Всевышнего: «И чтобы ты рассказывал во услышание сына твоего и сына твоего сына о том, как Я глумился над Египтом и о Моих знамениях, которые Я свершил среди них, — и (чтобы) вы знали, что Я Г-сподь!» Из этого высказывания Торы следует, что казни египетские свершились так же и для (во имя) евреев. И как объясняет это РАШИ, что Всевышний насылает напасти на народы мира для того, чтобы это услышал еврейский народ и убоялся (гневить) Его. Такой подход (Торы к причинам казней египетских) требует дополнительных пояснений: разве недостаточна первичная цель этих казней — наказать египтян и разрушить отрицание египтянами существование Всевышнего? Для чего же необходимо было искать ещё одну причину для казней, да ещё в том, чтобы этими казнями сообщить евреям о величии Всевышнего? Объяснением этому, по словам Ребе Короля Мошиаха, служит цель всего мироздания. Говорят наши мудрецы что всё мироздание было «для евреев и для Торы». Поэтому и отдельные фрагменты мироздания и всякие события, происходящие в мироздании должны быть напрямую связаны с еврейским народом и Торой и приводить к извлечению (евреями) пользы из них. Поэтому недостаточной была причина простого наказания египтян; евреи должны были извлечь для себя пользу (которая выразилась) в особом уважении, которое испытывает Всевышний к своему народу и чтобы они (казни) увеличили в сознании евреев познание величия Всевышнего. Только в этом случае цель египетских казней была полной. Похожую вещь мы видим так же в отрывке из Пророков, читаемом на этой неделе. В нём рассказывается о пророчестве Йехезкеля о той разрухе, которую навёл Всевышний на Египет. И здесь мы видим тот же мотив: «И узнают все жители Египта, что Я Г-сподь!» Но Всевышний не удовлетворяется только этим, а добавляет: «В тот день взращу величие для дома Израиля, а тебе дам откровение уст среди них; и узнают, что Я — Г-сподь!» И опять (на примере этого пророчества) мы видим то, что полным наказание египтян является только тогда, когда из этого была так же извлечена и польза для еврейского народа «И узнают они, что Я — Г-сподь!»Арнона — земельный налог, который в Израиле оформляется и выплачивается по строгим правилам, о которых простой пользователь, как понятно, почти ничего и не знает. Вся земля народная, банки народные, страхование — тоже народное, в общем, все народу принадлежит, а народ знай плати подати, и с каждым годом все сложнее просчитать, как эти подати снизить... Пошла одна женщина со своими документами в управление по земельному налогу, подала их, выслушала «отвод» — не положено, мол, скидку вам делать, платите целиком всю сумму. Удивилась женщина, что же за напасть такая? Вроде в прошлые годы достаточно было означенных документов, а нынче огнедышащий дракон бюрократии уже новых справок требует! Поразмышляли она и ее муж дома над ситуацией, насобирали еще новых справок и опять пошли к дракону на поклон. Снова взбрыкнул дракон, пламенем опалил. Стали думать, письмо Любавичскому Ребе Королю Мошиаху писать, совета спрашивать. И открылось им письмо в «Игрот Кодеш» точнехонько от середины месяца Тевет, как по заказу, та самая дата, что документы оформлялись. И было в том письме много чего написано, но главное — что «80% это лучше, чем 70». И хотя то письмо адресовано было студенту какому-то по поводу предстоящих экзаменов, поняли супруги, что это им благословение и руководство к действию. Встала та женщина пораньше с утра, дала деньги на благотворительность, приготовила снова все документы и пошли они бесстрашно к логову дракона огнедышащего. И — вот чудеса-то! — принял дракон документы, прожевал, выплюнул уже с резолюцией и... даже мило улыбнулся, Получайте, сказал, ваши 80% скидки. А кому интересно — ответ Ребе дал в томе 19 на стр. 140-141. (обращаться к Ребе за благословением, можно по любому вопросу, не знаете как, позвоните мне) Так что живите в радости, дорогие евреи, у вас есть защитник даже перед таким колоссом, как израильская система... не хочу говорить чего, чтоб лишний раз дракона не потревожить.Видео-уроки Р. Даниэля Булочника сейчас можно посмотреть на YOUTUBE, Facebook и odnoklassniki, написав в поиске по-русски его имя.Желаем приятного просмотра.Посетите наш сайт: www.moshiach.ru