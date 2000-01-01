24.01 00:53 MIGnews.com

Восьмая часть "Звездных войн" получила название

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Восьмой эпизод кинофраншизы "Звездные войны" получит название The Last Jedi ("Последний джедай"). Постер с названием фильма был опубликован на официальной странице "Звездных войн" в Facebook.Отмечается, что в отличие от "Пробуждения силы" картина будет посвящена приключениям Люка Скайуокера, а ее выход запланирован на 15 декабря 2017 года. Сценаристом и режиссером "Последнего джедая" стал Райан Джонсон, а одним из исполнительных продюсеров выступит Джей Джей Абрамс.Это будет последний фильм, в котором актриса Кэрри Фишер снялась в роли принцессы Лея Органа. Напомним, что 29 декабря 2016 года она скончалась.