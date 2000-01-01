Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Восьмая часть `Звездных войн` получила название | Фото: Jupiter Firelyte/Flickr24.01 00:53   MIGnews.com

Восьмая часть "Звездных войн" получила название

Восьмой эпизод кинофраншизы "Звездные войны" получит название The Last Jedi ("Последний джедай"). Постер с названием фильма был опубликован на официальной странице "Звездных войн" в Facebook.

Отмечается, что в отличие от "Пробуждения силы" картина будет посвящена приключениям Люка Скайуокера, а ее выход запланирован на 15 декабря 2017 года. Сценаристом и режиссером "Последнего джедая" стал Райан Джонсон, а одним из исполнительных продюсеров выступит Джей Джей Абрамс.

Это будет последний фильм, в котором актриса Кэрри Фишер снялась в роли принцессы Лея Органа. Напомним, что 29 декабря 2016 года она скончалась.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
01:34
Анжелика Варум рассказала о тайных родах
23:35
Премьер Нидерландов - мигрантам: Вас никто здесь не держит
22:15
В Лондоне произошел взрыв в жилом комплексе
21:49
Тереза Мэй "за" свободную торговлю и сделку с Ираном
21:25
РФ: первый день переговоров по Сирии – успешный
21:16
Бывший президент Гамбии сбежал из страны с казной
20:50
В Германии арестован мужчина, планировавший теракт
20:27
В Femen раскол: одни говорят о распаде, другие - опровергают
20:04
Стоимость ипотеки в Израиле выросла на десятки процентов
19:21
Боевики ISIS полностью лишены контроля над востоком Мосула
18:53
Экс-премьер Бельгии: "Трамп - серьезная угроза для ЕС"
18:26
Экс-премьер Италии призвал к отмене антироссийских санкций
18:04
Нетаниягу встретился c гендиректором Applied Materials
17:50
Шесть Ту-22М3 нанесли удары по объектам ИГ в Сирии
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus