Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Названы лучшие кинозлодеи за всю историю23.07 01:21   MIGnews.com

Названы лучшие кинозлодеи за всю историю

Журнал The Hollywood Reporter представил список из 25 лучших антагонистов фильмов и мультфильмов за всю историю кино. Первое место в рейтинге занял антагонист киносаги Звездные войны Дарт Вейдер. Лучшим злодеем его назвали представители разных возрастных групп и профессий в Голливуде.

На втором месте разместился Ганнибал Лектер, которого сыграл Энтони Хопкинс (Молчание ягнят, Ганнибал, Красный дракон). Замыкает тройку лидеров Злая ведьма Запада из фильма Волшебник страны Оз 1939 года в исполнении Маргарет Хэмилтон.

В первую десятку также вошли Джокер в исполнении Хита Леджера, медсестра Милдред Рэтчед (Луиза Флетчер) из экранизации Пролетая над гнездом кукушки с Джеком Николсоном, Миранда Пристли из фильма Дьявол носит Прада, Норман Бейтс Энтони из Психо, Энни Уилкс из Мизери, полковник СС Ганс Ланда из Бесславных ублюдков и Антон Чигур из Старикам здесь не место, пишет "Корреспондент".

На последнем месте рейтинга разместился агент Смит в исполнении Хьюго Уивинга из трилогии Матрица.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:14
Королева Елизавета возмущена расточительностью невестки
00:48
Falcon 9 успешно вывела на орбиту канадский спутник
22:32
Рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира
21:45
ЦАХАЛ показал эвакуацию 422 сирийца от Асада
21:36
Обсерватория: Израиль атаковал "Хизбаллу" и Иран в Сирии
21:14
Израильский дрон нанес авиаудар по поджигателям в Газе
20:47
Ольмерт: У Биби нет никаких планов, кроме новых авиаударов
19:49
Уничтоженные ЦАХАЛом штаб-квартиры ХАМАСа (фото)
19:27
Нетаниягу разрешили встречаться с Мандельблитом тет-а-тет
18:44
Хайфа вышла из гонки за "Евровидение"
18:22
Нетаниягу сказал, зачем Израиль спас Белые каски из Сирии
17:48
Унизивших Израиль Тунис и Эмираты жестоко наказали
17:07
Эквадор выдаст основателя WikiLeaks Британии
16:47
Россия атаковала на границе с Израилем
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus