23.07 01:21 MIGnews.com

Названы лучшие кинозлодеи за всю историю

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Журнал The Hollywood Reporter представил список из 25 лучших антагонистов фильмов и мультфильмов за всю историю кино. Первое место в рейтинге занял антагонист киносаги Звездные войны Дарт Вейдер. Лучшим злодеем его назвали представители разных возрастных групп и профессий в Голливуде.На втором месте разместился Ганнибал Лектер, которого сыграл Энтони Хопкинс (Молчание ягнят, Ганнибал, Красный дракон). Замыкает тройку лидеров Злая ведьма Запада из фильма Волшебник страны Оз 1939 года в исполнении Маргарет Хэмилтон.В первую десятку также вошли Джокер в исполнении Хита Леджера, медсестра Милдред Рэтчед (Луиза Флетчер) из экранизации Пролетая над гнездом кукушки с Джеком Николсоном, Миранда Пристли из фильма Дьявол носит Прада, Норман Бейтс Энтони из Психо, Энни Уилкс из Мизери, полковник СС Ганс Ланда из Бесславных ублюдков и Антон Чигур из Старикам здесь не место, пишет "Корреспондент".На последнем месте рейтинга разместился агент Смит в исполнении Хьюго Уивинга из трилогии Матрица.