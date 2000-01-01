22.07 22:32 MIGnews.com

Рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира

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Американский журнал Billboard опубликовал рейтинг музыкантов, которые заработали больше всего денег на территории США.На первое место рейтинга попала ирландская рок-группа U2, которая заработала в 2017 году $54,4 млн. Большую часть этой суммы музыканты получили в качестве гонораров за концерты в рамках гастрольного тура Joshua Tree Tour. Второе место досталось кантри-певицу Гарт Бруксу, который заработал $52,2 млн. Замкнула тройку лидеров группа Metallica с доходом в $43,2 млн.В первой десятке также оказались Бруно Марс ($40,7 млн), Эд Ширан ($31,3 млн), Леди Гага ($29,7 млн), Билли Джоэл ($29,2 млн), Guns N' Roses ($27,8 млн), бывший участник группы Pink Floyd Роджер Уотерс ($27,2 млн) и Coldplay ($26,5 млн).Практически все музыканты списка получили большую часть доходов от живых концертов. В топ-50 попали только два артиста, которые не ездили в турне в 2017 году — это рэпер Дрейк (заработал $8,6 млн на онлайн-прослушивании своих песен) и певица Тейлор Свифт ($5 млн на продажах альбомов).