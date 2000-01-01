В Иерусалиме с аукциона продают антисемитское письмо Вагнера
Письмо, написанное немецком композитором Ричардом Вагнером, предупреждающее о еврейском влиянии в культуре, будет продано на следующей неделе в Израиле, где публичные выступления немецких произведений антисемитских композиторов фактически запрещены.
Речь идет о письме, которое Вагнер написал в 1869 году своему другу в Швейцарии. В нем композитор утверждал, что "интеграция евреев во французское общество разрушительна для современной культуры". Он добавил, что французы "очень мало" знают о евреях.
Отметим, что в Израиле не исполняются произведения Вагнера в связи с его антисемитскими взглядами. Кроме того, он считается "придворным" композитором Третьего рейха.
По данным издания, публичный аукцион, на котором будет продано антисемитское письмо, состоится во вторник, 24 апреля. Продажей письма будет заниматься аукционный дом "Кедем".