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Два израильских писателя прошли в финал премии Букера | Фото: Thinkstock22.04 19:51   MIGnews.com

Два израильских писателя прошли в финал премии Букера

Два известных израильских автора впервые были включены в шорт-лист финалистов на получение одной из престижнейших наград в мире литературы – Букеровскую премию.

На Букере Израиль будет представлен романами "Зашел как-то конь в бар" Давида Гроссмана и "Иуда" (или "Евангелие от Иуды") Амоса Оза. Первый представляет собой описание одного вечера из жизни отставного судьи в стендап-комеди клубе, куда его приглашает друг детства. Аторой роман является переосмыслением истории Иуды, которого автор выставляет в непривычном амплуа – не предателем, но преданным сторонником Иисуса.

Глава судейской коллегии, директор международного книжного фестиваля в Эдинбурге Ник Барли оба произведения шедеврами зрелых авторов с большой международной репутацией.

Среди других финалистов – "Компас" (Матиас Энар, Франция), "Невидимый" (Рой Якобсен, Норвегия), "Зеркало, плечо, сигнал" (Дорт Норс, Дания), "Лихорадочный сон" (Саманта Швеблин, Аргентина).

Стоит отметить, что премия – 50 тысяч фунтов стерлингов – будет разделен между автором и переводчиком книги. В таком случае Гроссману придется поделиться с Джессикой Коэн, а Озу – с Николя де Ланге. В любом случае, все финалисты и их переводчики получат утешительный приз в размере 1 тысяч фунтов.

Победителя Международного Букера-2017 объявят 14 июня на торжественном обеде в лондонском музее Виктории и Альберта.
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