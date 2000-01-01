23.03 05:22 MIGnews.com

В Испании обнаружили стоянку древних людоедов

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В пещере на территории Испании археологи нашли останки примерно 10 человек, которые были убиты, приготовлены на огне и съедены их соплеменниками. Каннибализм распространялся на этой территории как минимум два раза – 10 тысяч и 9 тысяч лет назад, пишет Daily Mail с ссылкой на The journal of Anthropological Archaeology.Всего было найдено 30 различных костей, они принадлежали взрослым и детям. По мнению ученых, эти люди были съедены в ходе похоронного ритуала эпохи среднего каменного века – мезолита - или из-за нехватки продовольствия.На то, что люди были съедены своими соплеменниками, указывают повреждения костей – следы человеческих зубок и каменных ножей. Такие отметины обнаруживались на костях благородного оленя, дикого кабана, лис и кроликов, которых добывали охотники того времени. Кроме того, человеческие кости были обнаружены и человеческих копролитах, или окаменевших фекалиях. Ученые получили косвенное доказательство того, что уже в то время люди готовили пищу.По мнению ученых из Барселоны, 25-30 тысяч лет назад каннибализм был обыденным явлением и стал одной из причин исчезновения неандертальцев.