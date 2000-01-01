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ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY22.03 18:35   MIGnews.com

В Израиле нашли бутылки со спиртным времен Первой мировой

Израильские археологи обнаружили сотни бутылок из-под алкогольных напитков. Как оказалось, несколько сотен бутылок принадлежали британским солдатам во времена Первой мировой войны.

Данное открытие было сделано недалеко города Рамалла, где во время войны там был расположен британский гарнизон. Более 70%артифакта это пустые бутылки, которые предназначались для вина, пива, джина и виски.

Раскопки проходили в полях кибуца Нецер-Серени, где археологи искали древние кремневые орудия труда. Кроме этого были найдены пуговицы от униформы, бляхи, наборы для бритья и снаряжение для конной езды.

"Открытие данного рода дает нам понять, чем эти солдаты занимались и как они проводили свое свободное время", - цитирует BBC News слова руководителя раскопок Рон Туэг.

Специалист Управления древностей Израиля Бригитт Уахнуна подчеркнула, что израильские археологи впервые обнаружили подобные артефакты в ходе раскопок.

По ее словам, найденные бутылки с алкоголем поставлялись британским войскам из Европы.
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