Прорыв ди-джея. Интервью с Ники Ромеро

Ники Ромеро - одно из самых узнаваемых имен в сфере дэнс-музыки. Этот диджей уже зарекомендовал себя как любимчик фанатов. Он родился в Голландии и начал свою карьеру диджея еще в раннем возрасте. Но прорыв в карьере музыканта случился в 2013 году, с выходом хита «I could be the one». Ники выпустил эту композицию совместно с Avicii. Диджей и продюсер не намерен останавливаться на достигнутом. В 2017 году вы еще не раз услышите имя Ники Ромеро.