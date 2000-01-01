22.02 16:02 MIGnews.com

Археологи: найдена святыня основателя Рима

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В пятницу, 21 февраля, итальянские археологи представили захватывающую находку утраченной святыней, посвященной около 2600 лет назад Ромулу, легендарному основателю Рима.Визуально открытие не очень примечательно: если заглянуть в раскопанное пространство под Курией Юлией или древним местом собрания Сената, можно увидеть нечто похожее на умывальник, который, по словам археологов, является саркофагом или каменным гробом.Также, найден цилиндрический каменный блок, который, возможно, было алтарем. Оба изделия сделаны из туфа, вырезанного из Капитолийского холма, с которого открывается вид на Форум, или сегодняшней мэрии. Недавно раскопанная территория "представляет собой место, которое в истории и в римском воображении говорит о культе Ромула", - сказала археолог Патриция Фортини.Фортини заявила, что пока никто не говорит, что в саркофаге на самом деле лежат кости Ромула, который вместе со своим бартом Ремом основал город у реки Тибр около 753 г. до н.э. Вероятно, находка относится к 6 веку до нашей эры, примерно через 200 лет после Ромула."Мы не знаем, существовал ли Ромул физически, как его описали в легендах", добавила Фортини. Но некоторые древние источники утверждают, что Ромул был похоронен как раз в этой области находки.Альфонсина Руссо, археолог, ответственный за раскопки, отметила, что согласно некоторым древним традициям Ромул был убит, а его тело поделено на части. "Следовательно, это не может быть его гробница, но мы полагаем, что это мемориал, кенотаф", - добавила Руссо.