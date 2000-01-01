22.02 11:41 MIGnews.com

Ученые нашли доказательства существования пророка Исаии

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В Иерусалиме, недалеко от Храмовой горы, было найдено первое вещественное доказательство существования пророка Исаии. Команда археологов во главе с Эйлат Мазар в ходе раскопок древней мусорной кучи обнаружила маленький кусочек глины с оттиском печати, длиной всего около сантиметра, на котором чётко видна надпись "Исаия пророк".Об этом сообщает Times of Israel.Доктор Мазар, которая руководила раскопками, заявила:"Теперь у нас впервые есть образчик его предполагаемой "подписи". Это не только доказательство существования Исаии (собственно, ученые всерьез не оспаривали факт его существования), но и, возможно, показатель его роли в иерусалимском обществе в VIII веке до н.э.".Находка свидетельствует не только о существовании Исаии, но и является показателем его роли иерусалимском обществе в VIII веке до н.э.Ученые отметили, что оттиск его печати был найден рядом с оттиском печати царя Езекии. Это косвенно подтверждает, что Исайя был придворным пророком, о чём и говорится в Библии.Однако Эйлат Мазар подчеркнула, что с оттиском не все однозначно, поскольку несколько букв, по-видимому, отвалились.Кроме этого, на большинстве подобных печатей имя их владельца приведено с отсылкой к его отцу: "Такой-то, сын такого-то".Но надпись на печати Исаии не следует этой традиции: на ней указана его профессия – пророк.