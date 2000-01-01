22.01 18:58 MIGnews.com

Голливуд снимет новую трилогию о Гарри Поттере

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Несмотря на то, что автор вселенной о Гарри Поттере, британская писательница Джоан Роулинг, отрицает слухи о том, что Голливуд может экранизировать две части ее новой книги о волшебнике из Хогвартса в виде кинотрилогии, инсайдеры утверждают, что это вовсе не слухи.Как пишет Metro, ссылаясь на американского телеведущего Джима Хилла, кинокомпания Warner Bros уже начала подбирать актеров на главные роли в киноадаптации книги "Гарри Поттер и проклятое дитя", которая была опубликована в прошлом году, став настоящим бестселлером.Кроме того, ведутся переговоры и с участниками оригинального состава фильмов – актерами Дэниелом Реклиффом, Эммой Уотсон, Рупертом Гринтом и другими. Предполагается, что первая часть кинотрилогии выйдет на экраны в 2026 году.В Warner Bros данную информацию никак не комментируют.Стоит отметить, что книга получила лестные отзывы критиков и уже была поставлена британским сценаристом Джеком Торном в виде пьесы на Бродвее.