22.12 00:31 MIGnews.com

Компания Disney установила рекорд

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Кинокомпания Walt Disney Pictures стала первой студией, которой удалось заработать за год 7 миллиардов долларов США. Как передает The Variety, этому результату поспособствовали недавно вышедший спин-офф "Звездных войн", а также анимационные супергеройские хиты по мотивам комиксов Marvel.Сообщается, что в прошлом году рекордсменом была признана киностудия Universal, сумевшая заработать $6,9 миллиардов благодаря лентам "Миньоны", "Форсаж-7" и "Мир Юрского периода".При этом издание отмечает, что далеко не все фильмы Disney в этом году были успешными. Так, негативно публика встретила "Алису в Зазеркалье" с Джонни Деппом, в также фильм "Большой и добрый великан".