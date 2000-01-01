Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Жизнь и опера в интервью Дмитрия Хворостовского 21.12 17:38   MIGnews.com

Жизнь и опера в интервью Дмитрия Хворостовского



Его музыкальная карьера развивалась столь удивительно и стремительно, что жизнь этого певца порой сравнивают с судьбой золушки в мужском обличье. Он родился в Красноярске, впервые решился запеть в 4 года, а сейчас его величают не иначе как "мировая суперзвезда", "музыкальный колосс", "золотой баритон России". Благодаря его голосу многие произведения - "Largo al factotum", "Как молоды мы были", "Журавли", "На безымянной высоте" - приобрели эталонное звучание. Один из самых востребованных и высокооплачиваемых оперных певцов планеты Дмитрий Хворостовский в программе "Экспромт" о музыке, жизни, своей улыбки, спортивной форме и непростом характере.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:57
Дутерте назвал идиотом Верховного комиссара ООН
18:34
Трамп назначил Келлиэн Конуэй советником президента
17:57
Берлин: прокурор опроверг сообщения об аресте 4 человек
17:33
Россия уже не угроза для США
17:26
Берлин: отпечатки подозреваемого найдены на двери грузовика
16:50
Дутерте объявил войну азартным играм в Интернете
16:38
Трамп призвал наложить вето на резолюцию по поселениям
16:18
Смертник из Газы взорвал 14 турецких солдат
15:56
Лапид: Пан Ги Мун должет осудить антиизраильскую резолюцию
15:37
Нетаниягу откроет Центр реагирования на киберинциденты
15:17
Второй случай заражения птичьим гриппом H7N9 в Китае
14:55
Американцы относится к России так же, как при холодной войне
14:21
Германия: поиски подозреваемых в теракте продолжаются
14:20
До ликвидации: эксперта ХАМАСа по дронам пытались выкрасть
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus