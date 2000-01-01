21.12 17:38 MIGnews.com

Жизнь и опера в интервью Дмитрия Хворостовского

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Его музыкальная карьера развивалась столь удивительно и стремительно, что жизнь этого певца порой сравнивают с судьбой золушки в мужском обличье. Он родился в Красноярске, впервые решился запеть в 4 года, а сейчас его величают не иначе как "мировая суперзвезда", "музыкальный колосс", "золотой баритон России". Благодаря его голосу многие произведения - "Largo al factotum", "Как молоды мы были", "Журавли", "На безымянной высоте" - приобрели эталонное звучание. Один из самых востребованных и высокооплачиваемых оперных певцов планеты Дмитрий Хворостовский в программе "Экспромт" о музыке, жизни, своей улыбки, спортивной форме и непростом характере.